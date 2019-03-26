Трем спортсменам Приангарья предоставлена социальная выплата на приобретение жилья

Иркутская область, 27.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году министерство спорта Иркутской области предоставило социальные выплаты на приобретение или строительство жилых помещений за счет средств областного бюджета трем спортсменам.

Согласно очередности, социальные выплаты в этом году получат Олег Кузнецов, Татьяна Савченко и Артем Черноусов, пишет пресс-служба губернатора. Об этом сообщил министр спорта области Илья Резник.

– Предоставление социальных жилищных выплат – одна из мер поддержки талантливых спортсменов, которая реализуется в Иркутской области. Все получатели выплат являются победителями и призерами всероссийских и международных соревнований, – отметил министр.

Иркутянин Олег Кузнецов является мастером спорта международного класса. В Казани в 2018 году он занял третье место на чемпионате Европы по тхэквондо. Спортсмен занимается в областной Школе высшего спортивного мастерства у тренеров Татьяны и Алексея Палкиных.

Саянская спортсменка Татьяна Савченко в составе сборной команды России заняла первое место в соревнованиях по пауэрлифтингу в рамках Всемирных летних Специальных Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в США в 2015 году, успешно выступила и на Всемирных летних Специальных Олимпийских играх в Абу-Даби в ОАЭ в этом году, завоевав четыре золотые медали. Она тренируется под руководством Дмитрия Щербака в Центре физической подготовки «Мегаполис-спорт» в Саянске.

Иркутянин Артем Черноусов является мастером спорта международного класса. На чемпионате мира по пулевой стрельбе в Южной Корее в прошлом году он стал обладателем золотой, серебряной и бронзовой медалей. В этом году иркутский стрелок завоевал серебряную и бронзовую медали на чемпионате Европы, который в марте проходил в Осиеке в Хорватии. Он тренируется в областной спортивной школе олимпийского резерва «Приангарье» у заслуженного тренера России Галины Корзун.

В этом году в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы на социальные жилищные выплаты предусмотрено более 4,3 млн рублей. Всего с 2011 по 2019 годы улучшить жилищные условия смогли 32 человека.