У мемориала жертв репрессий в Пивоварихе в первую очередь намерены построить звонницу и стену памяти

Иркутский район, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - У мемориала жертв политических репрессий в поселке Пивовариха Иркутского района при реконструкции в первую очередь планируют построить звонницу и стену памяти, на которую нанесут более 16 тысяч фамилий репрессированных, сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области.

Этот вопрос обсудили на заседании комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий в Иркутске. Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Андрей Фоменко напомнил, что земляные работы на объекте были начаты в октябре 2018 года. Из-за близости мемориала к взлетно-посадочной полосе иркутского аэропорта пришлось внести корректировки в проект.

Напомним, было заявлено, что высокие объекты и объекты капитального строительства мешают работе авиационных радиомаяков. Поэтому по требованию Росавиации здание информационного центра решено перенести в другое место мемориала, площадь которого составляет 1,5 гектара. Площадка для его возведения пока не согласована, поэтому строительство здания перенесено на следующее лето. Остальные объекты установят в этом году, также проложат сеть тропинок и сделают освещение.

– Сейчас мы заканчиваем проектирование мемориала жертв политических репрессий, в течение недели мы выдадим подрядчику всю проектную и рабочую документацию и к концу месяца начнутся работы по благоустройству территории. В первую очередь нужно сделать стену памяти и звонницу, чтобы у всех людей была возможность прийти в это место и почтить память своих погибших родственников, – сказал Андрей Фоменко.

Источником информации обо всех известных именах погибших является Книга памяти, которая была издана на основании учетных карточек репрессированных людей. Списки формирует клуб жертв массовых политических репрессий «Встреча». Его руководитель Ирина Терновая обратилась с просьбой найти волонтеров для этой работы. Замруководителя аппарата губернатора региона Александр Федоров пообещал оказать необходимую помощь. Фамилии погибших расположат в алфавитном порядке и пронумеруют.