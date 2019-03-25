УКС Приангарья считает ноябрьские слушания по строительству тубдиспансера в Иркутске состоявшимися

Иркутск, 26.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Вся документация для прохождения экспертизы на строительство противотуберкулезного диспансера в Иркутске готова. Об этом заявил 26 марта начальник управления капитального строительства Иркутской области Евгений Харитонов, сообщает пресс-служба губернатора.

– Вся документация готова к прохождению экологической экспертизы, государственной технической экспертизы, а также экспертизы достоверности сметной стоимости. 2 ноября прошли публичные слушания, которые признаны состоявшимися, никем из контролирующих органов этот протокол оспорен не был. Мы как заказчики считаем, что процедура информирования общественности путем проведения публичных слушаний проведена, – подчеркнул Евгений Харитонов.

Однако, отметим, повторные общественные обсуждения по строительству туберкулезной больницы на 600 коек в Иркутске наметили на 15 мая 2019 года как раз из-за нарушения процедуры их проведения УКС Иркутской области.

Между тем, как напомнил Евгений Харитонов, государственный контракт на проектирование объекта был заключен в декабре 2017 года, после прохождения экспертизы уже к августу месяцу текущего года планируется получить разрешение на строительство объекта. Существующий корпус противотуберкулезного диспансера начал строиться еще в 1930-х годах, на сегодняшний день он не отвечает санитарным нормам и правилам.

– Строительство нового корпуса туберкулезной больницы с инфекционной точки зрения абсолютно безопасно. Это лечебно-профилактическое учреждение социального профиля создаст достойные условия, прежде всего, для пациентов, а также обеспечит и безопасность населения – это первоочередная задача, – отметил главный врач Иркутской областной клинической туберкулезной больницы Михаил Кощеев.

Напомним, в прошлом году решение о строительстве тубдиспансера на бульваре Рябикова вызвало массу недовольств среди местных жителей. Минздрав уверял, что это не несет для горожан рисков и ведомство не намерено приостанавливать проект.

Между тем были проведены публичные слушания, на которых население высказалось против строительства учреждения. Так как к их мнению власти не прислушались, жители продолжили собирать подписи в интернете.