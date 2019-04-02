|Недвижимость
|03.04.2019
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Усольский дом архитектора Рассушина включили в реестр памятников
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Усолье-Сибирское, 3.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Объект культурного наследия регионального значения – «Дом жилой архитектора Рассушина», расположенный в Усолье-Сибирском, – включен в единый государственный реестр памятников истории и культуры, сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на главу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Андрея Фоменко.
– Этот редкий для Приангарья пример деревянного особняка, сочетающего в себе черты парадной городской архитектуры и загородного дома, является также ярким образцом профессионального творчества. Имеет мемориальное значение как объект, связанный с жизнью и творчеством известного иркутского архитектора Владимира Рассушина, – сказал Андрей Фоменко. – В планах бюджетных мероприятий в этом году определить охранные мероприятия объекта, это обязательство будет вручено Росимуществу.
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