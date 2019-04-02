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03.04.2019

Усольский дом архитектора Рассушина включили в реестр памятников

Усолье-Сибирское, 3.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Объект культурного наследия регионального значения – «Дом жилой архитектора Рассушина», расположенный в Усолье-Сибирском, – включен в единый государственный реестр памятников истории и культуры, сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на главу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Андрея Фоменко.

– Этот редкий для Приангарья пример деревянного особняка, сочетающего в себе черты парадной городской архитектуры и загородного дома, является также ярким образцом профессионального творчества. Имеет мемориальное значение как объект, связанный с жизнью и творчеством известного иркутского архитектора Владимира Рассушина, – сказал Андрей Фоменко. – В планах бюджетных мероприятий в этом году определить охранные мероприятия объекта, это обязательство будет вручено Росимуществу.

СПРАВКА:

  • В начале 20 века Владимир Рассушин скупил несколько участков у усольских обывателей и на образовавшейся огромной территории, выходящей на три улицы, в 1912 году поставил главный дачный дом с колоннами и верандой.
  • В 1918 году он активно пытался продать свою дачу и предлагал сользаводу купить у него и заимку, и дачную усадьбу под гостиницу курорта за цену, вдвое меньшую. Видимо, такой расчет не был произведен, а сам Рассушин с семьей уехал в 1918 году в Харбин.
  • Усадьба была закреплена за Усольским курортом постановлениями Иркутского губисполкома и Иркутского губернского землеустроительного совещания в 1923 году.
  • В советское время дом был штабом красногвардейцев.
  • Объект культурного наследия принадлежит на праве собственности Российской Федерации, здание длительное время не использовалось и находилось в аварийном состоянии.
  • Службой по охране объектов культурного наследия региона в 2018 году был заключен договор на выполнение работ по подготовке акта государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих включение особняка в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

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