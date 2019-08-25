Усть-Илимскому району требуется новая школа, ремонт Центра досуга и врачебной амбулатории

Усть-Илимский район, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Включения в бюджет расходов на ремонт и строительство объектов социальной инфраструктуры в Усть-Илимском районе будут добиваться депутаты Законодательного собрания Иркутской области. Об этом было заявлено по итогам рабочей поездки в район председателя областного парламента Сергея Сокола, сообщает пресс-служба ЗС. Парламентарии посетили школу в посёлке Седаново, которой необходимо новое здание. Сегодня в деревянных корпусах школы, построенной в 1968 году, учатся 147 детей. Обучение ведётся в одну смену, во вторую смену ученики посещают кружки и секции на базе школы. По имеющимся помещениям есть ряд предписаний Роспотребнадзора о несоответствии их современным требованиям. К настоящему моменту разработана проектно-сметная документация на строительство нового здания, которая сейчас проходит экспертизу. В Седаново есть острая необходимость и в ремонте Центра досуга, в котором проводятся культурные мероприятия, работают творческие коллективы и библиотека. Стоимость капитального ремонта составит около 14 млн рублей. Уже подготовлена проектно-сметная документация, пройдена экспертиза. Руководитель Центра Екатерина Маслова попросила оказать содействие в выделении средств на это в следующем году. – И школа, и Центр досуга – это точки притяжения для взрослых и детей. Учебный процесс должен быть организован в современных комфортных образовательных учреждениях – это должно стать нормой для всех населенных пунктов Иркутской области. К этому мы будем стремиться. Что касается учреждений культуры, то модернизация также должна проводиться по всем направлениям: не только ремонт, но и обновление оборудования, мебели, обеспечение интернетом, – отметил Сергей Сокол. Депутаты посетили врачебную амбулаторию в посёлке Эдучанка, которая ранее была участковой больницей и обслуживала также жителей посёлков Седаново, Подъеланка и Ершово. Теперь же региональным минздравом предлагается не использовать большую часть площадей. Между тем жители района настаивают на возобновлении деятельности участковой больницы, поскольку поселки находятся на большом расстоянии от районной больницы, есть проблемы с транспортным сообщением, в том числе из-за неудовлетворительного состояния автомобильной дороги. Депутаты поддержали позицию жителей и органов местного самоуправления. – Как везти человека более 100 км по дороге, качество которой мы все оценили, с инсультом, инфарктом, острым аппендицитом или травмой? Вместо этого надо создавать условия для оказания необходимой помощи на местах, а для медиков – достойные условия для труда и жизни. Необходима адекватная система оплаты труда, когда медики не будут вынуждены работать на двух ставках, чтобы получать хотя бы среднюю по региону заработную плату. Желание минздрава оптимизировать все учреждения, к сожалению, не приводит к повышению качества оказания услуг людям. Поэтому сейчас мы вышли с инициативой вернуть первичное медицинское звено на муниципальный уровень, – рассказал председатель Законодательного собрания. После посещения объектов депутаты также встретились с главами поселений Усть-Илимского района. На встрече были подняты вопросы реализации проекта «Народные инициативы» и нехватки финансовой поддержки поселений до конца текущего года. Данный вопрос парламентарии намерены отработать с региональным министерством финансов и внести в случае необходимости изменения в областной бюджет. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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сергей сокол

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