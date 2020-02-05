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Недвижимость
06.02.2020

В 2019 году объём строительства в Иркутской области вырос на 35%

Иркутская область, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Объём работ в сфере строительства в Иркутской области в 2019 году по сравнению с предыдущим годом вырос на 35%. В регионе за год возвели 5,7 тысяч зданий, из них 154 – нежилого назначения. Об этом сообщает пресс-служба Иркутскстата.

Новосёлами в 2019 году стали более 13 тысяч семей, общая площадь новых квартир – 977,3 тысяч кв. м.

– Это предварительные данные, окончательное оформление построенных, но документально пока не сданных в эксплуатацию домов может поправить этот показатель. Возможны и другие уточнения, – говорят в Иркутскстате.

Аналитики отмечают, что наличие жилья в регионе и обеспеченность им в расчете на душу постепенно растут. Однако по средней обеспеченности населения квартирами и домами область занимает 55-е место в  Российской Федерации. При этом сокращается доля государственного и муниципального жилья, 91% жилищного фонда находится в собственности граждан и предприятий частной формы собственности.

Значительная часть жилья не удовлетворяет потребности населения не только по размерам, но и по своим качественным характеристикам. Степень благоустройства возрастает очень медленно. В целом по области только 64% жилых помещений имеет одновременно все виды благоустройства – водопровод и водоотведение, горячее водоснабжение, централизованное отопление, газ или напольную электроплиту.

Список производственных объектов, сданных в эксплуатацию, довольно внушительный. Введено в строй 724,4 км линий электропередач различного напряжения, трансформаторные понизительные подстанции (271,3 тысяч кВт), 35 нефтяных скважин. Длина нефтепроводов и нефтепродуктопроводов выросла на 435 км, построены магистральные газопроводы и отводы от них (13,1 км), на магистральных трубопроводах появились новые насосная и компрессорная станции.

Коммунальное хозяйство получило новые тепловые сети (1,1 км), объекты теплоснабжения (3,3 Гкал/час), коллекторы и сети канализации (0,6 км), водопроводы (пропускная способность 1,5 тысяч кубометров воды в сутки) и водопроводные сети (25,2 км), а также внутрихозяйственный водопровод длиною 9,4 км.

Для индустриального развития введены в строй действующих мощности по производству отдельных видов продукции: пиломатериалов (на 100 тысячу кубометров), хлебобулочных изделий (0,3 т в смену), цельномолочной продукции (8 т в смену), молока сухого и заменителей цельного молока (19,2 т в смену).

Сельское хозяйство получило зерносеменохранилища вместимостью 2,3 тысяч тонн, помещения для крупного рогатого скота на 600 тысяч голов.  Продолжалось совершенствование транспортной инфраструктуры. Длина вторых путей на железной дороге выросла на 4,3 км, автодорог с твердым покрытием – на 66,7 км (правда, в основном это ведомственные и частные дороги). Появилась ещё одна станция технического обслуживания легковых автомобилей, новый мост длиною 81 метр. Автовладельцев порадуют пять капитальных гаражей боксового типа.

Получила возможность дальнейшего развития и связь. Число объектов в этой сфере пополнили два маломощных ретранслятора УКВ, башня сотовой связи, антенно-мачтовое сооружение для цифрового наземного телерадиовещания, волоконно-оптические линии связи (30 км).

Построены общетоварные склады площадью 1,4 тысяч кв. м и нефтеемкости (12 тысяч куб. м). В общественном питании добавилось 35 посадочных мест. После перерыва в один год в Приангарье вновь разрезали красные ленточки у входа в новые торгово-развлекательные и торгово-офисные центры (общая площадь 24,9 тысяч кВ. м).

В Братске завершена реконструкция центра амбулаторного гемодиализа. В небольших населенных пунктах восьми районов появились фельдшерско-акушерские пункты. Стало больше возможностей для поддержания здоровья: построено два плавательных бассейна, каток с искусственным льдом, шесть физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивные залы (1,7 тысяч кв. м), футбольные поля, игровые площадки и другое (7,2 тысяч кв. м). Объекты для здоровья возводились не только в городах, например, Зиме, Иркутске, Усть-Илимске, но и в муниципальных районах – Балаганском, Заларинском, Киренском, Куйтунском, Чунском, Баяндаевском, Нукутском. Больше других повезло заларинцам, у них в районе за год появились бассейн, каток, физкультурно-оздоровительный комплекс, другие спортивные сооружения.

На селе в Иркутском, Усть-Удинском и Аларском районах появились учреждения культуры. Часть построенных школ и детсадов также находятся в сельской местности, а всего появилось 1 тысяча 187 новых ученических мест и 869 мест для дошкольников.

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