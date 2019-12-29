В Аларском районе достроили универсальный спортивный зал

Аларский район, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В селе Апхульта Аларского района завершено строительство универсального спортивного зала, сообщает пресс-служба регионального правительства. Его открытие намечено на начало 2020 года.

Этот объект возводился в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» и государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы. Общая площадь комплекса в селе Апхульта составляет более 776 квадратных метров, из них площадь спортивного зала – свыше 504 квадратных метров. В нем имеются медицинский пункт, тренерская, раздевалки, инвентарная и другие помещения. В зале планируется проводить занятия по гимнастике, волейболу, баскетболу, а также уроки физкультуры для школьников Нельхайской средней общеобразовательной школы.

На строительство универсального спортивного зала выделено около 35,6 млн рублей, из них почти 26,2 млн рублей – средства федерального бюджета, более 6,9 млн рублей – областного, остальные – местного.