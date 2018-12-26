В Аларском районе планируют построить типовой ФОК

Аларский район, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В посёлке Кутулик Аларского района планируется построить типовой физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Мэр района Александр Футорный рассказал, что проведение областного культурно-спортивного праздника «Сур-Харбан-2020» запланировано провести на территории Аларского района. В связи с этим, мэр территории обратился с просьбой помочь подготовить объекты строительства к празднику и начать финансирование строительства ФОКа в 2019 году.

Напомним, современные типовые ФОКи возведены в последние годы за счет средств областного бюджета во всех районных центрах УОБО, кроме поселка Кутулик. Строительство ФОКа в Аларском районе позволит расширить спортивную инфраструктуру округа и создать дополнительные возможности для занятий физкультурой и спортом и привлечения жителей к здоровому образу жизни.

Подводя итоги социально-экономического развития района за последние годы, Александр Футорный отметил социально-значимые объекты по строительству и капитальному ремонту, где работы уже завершены. Среди них поликлиника и стационар Аларской районной больницы в поселке Кутулик, автомобильные дороги «Подъезд к д. Киркей», «Подъезд к д. Мольта», «Кутулик-Корховская» и «Кутулик-Хадахан», улицы Нагорная и Медицинская в районном центре Кутулик, четыре фельдшерско- акушерских пункта в населенных пунктах Куркат, Быкова, Апхайта и Егоровск, стадион в поселке Кутулик, церкви в трех селах - Аляты, Иваническ и Александровск, детские сады в деревнях Маниловская и Икинат, поселках Ангарский и Кутулик, селах Апхульта, Идеал и Куйта, школы в селах Тыргетуй и Апхульта, поселке Кутулик, молокоприемный пункт в поселке Кутулик, спортзал в средней школе с. Александровск, Дом культуры в п.Кутулик, 40 квартир для детей-сирот и Забитуйский дом культуры.

– В настоящее время строятся Ныгдинская школа-сад на 169 мест, Алятский детский сад на 55 мест, церковь в поселке Забитуй, Аларский дацан «Даши Чойнхорлинг», а также ведутся работы по разработке доломитового карьера. Сделано много, но предстоит сделать еще больше, – сообщил Александр Футорный.