В Ангарске под Новый год сдали новый стадион

Ангарск, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске в спортивно-оздоровительном комплексе училища олимпийского резерва построили стадион. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

На стадионе уложено искусственное футбольное покрытие и современные легкоатлетические дорожки, построена трибуна с подтрибунными помещениями.

– Все работы по укладке футбольного поля с легкоатлетическими дорожками были завершены ещё в сентябре этого года. Продолжалось строительство трибуны, под которой размещено два спортивных зала. Они будут использоваться для проведения тренировок, – рассказал исполняющий обязанности министра спорта Иркутской области Илья Резник. – Сегодня эта площадка в Ангарске – единственный областной оздоровительный лагерь, где в летний период подготовку проходят воспитанники спортивных школ и школ олимпийского резерва.

В залах планируется установить боксерский ринг, тренажеры, постелить татами. Здесь смогут проводить занятия по разным видам спорта. Все необходимое оборудование уже приобретено.

В следующем году планируется подготовить проектно-сметную документацию на строительство многофункционального спортивного комплекса круглогодичного использования.