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18.03.2019

В Ангарске снесут здание бывшего ДК «Дружба»

Ангарск, 18.03.19 (ИА «Телеинформ»), -  В микрорайоне Цементный в Ангарске в 2019 году планируют снести здание бывшего ДК «Дружба». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Аварийный объект находится в самом центре микрорайона и несёт угрозу для местных жителей. Деньги на его снос, по многочисленным обращениям жителей, заложили в бюджет на 2019 год.

Дом культуры закрыть уже несколько лет. Ранее на двухэтажное здание искали концессионера, но так и не нашли.

Другой проблемный объект микрорайона в этом году приведут в порядок. Старый сквер по улице Бабушкина, благодаря активности местных жителей, в 2019 году будет благоустроен по проекту «Формирование комфортной городской среды». Более 5 миллионов рублей предусмотрено на устройство пешеходных дорожек, лавочек, спортивной и детской площадок, обрезку аварийных деревьев. Также планируется работы в части уличного освещения.

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