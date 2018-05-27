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Недвижимость
28.05.2018

В Ангарске строят новый детсад на 220 мест

Ангарск, 28.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В 22 микрорайоне Ангарска начали строить новый детсад, рассчитанный на 220 мест. Объект планируют сдать в 2019 году, сообщает пресс-служба города.

Как только подрядчик получил разрешение на строительство нового дошкольного учреждения, на участок зашла тяжелая техника. Подготовка свайного поля прошла буквально за неделю. Дошкольное учреждение рассчитано на 11 групп, в том числе: две ясельные, две младшие, две средние, три старшие и две подготовительные группы. Каждая – по 20 человек. В цокольном этаже предусмотрен бассейн. Отметим, что детский сад на этой территории должен был появиться еще по первому генеральному плану.

Согласно условиям контракта общая продолжительность строительства объекта – 12 месяцев, но представители подрядной организации отмечают, что сроки возведения объекта могут сократиться.

Новый детский сад поможет решить вопрос с устройством в дошкольные учреждения малышей до двух лет, говорят в администрации Ангарска.

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