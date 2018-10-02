В Баяндаевском районе построили три спортивных объекта

Баяндаевский район, 3.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Три спортивных объекта ввели в Баяндаевском районе по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий». В их числе многофункциональные площадки в деревне Люры и селе Хадай и хоккейный корт в селе Хогот.

Как информирует пресс-служба правительства Иркутской области, строительство шло в рамках мероприятия «Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности» по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Об этом сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

Объекты возвели за счет средств областного бюджета. На первый потратили 3 млн 271 тысячу рублей, на второй – 4 млн 581 тысячу рублей. Третий объект обошелся в 3 млн 327 тысяч рублей.

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» реализуется в Приангарье с 2014 года, в ее основе – создание благоприятных условий жизнедеятельности и содействие привлечению квалифицированных кадров в сельскую местность.