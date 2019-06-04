В Байкальске построят культурный центр

Байкальск, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Байкальске летом 2019 года планируют приступить к строительству многофункционального культурного центра. Первый камень тожественно заложили 31 мая, сообщается на сайте администрации Байкальска.

О проекте такого объекта в Байкальске задумались в 2014 году, когда муниципалитету передали в дар особняк в центре города. Однако в итоге в здании разместился отдел ЗАГСа, а для культурного центра решили построить отдельное здание.

Проектно-сметная документация прошла все необходимые экспертизы, а при майской корректировке бюджета Иркутской области были выделены 173 млн рублей на строительство. Ещё 7 млн рублей добавит муниципалитет. Стройка рассчитана на три года.

В результате байкальчане получат киноконцертный зал, музейную площадку, помещения для проведения мастер-классов.