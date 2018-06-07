В Бодайбинском районе построят школу за 332 миллиона рублей

Бодайбинский район, 7.06.18 (ИА «Телеинформ»), - На сайте госзакупок размещена информация о проведении электронного аукциона для выполнения работ по строительству школы среднего (полного) образования на 250 учащихся в поселке Мамакан Бодайбинского района.

Заказчиком выступает Управление капитального строительства администрации города Бодайбо и района. На строительство школы будет выделено 332 786 834,33 рублей из средств муниципального образования и бюджета Иркутской области.



Здание школы представляет собой двухэтажное здание, состоящее из пяти блоков, объединенных центральным блоком. Общая площадь здания - 10029,25 кв. м. На территории рядом со школой планируется разместить трансформаторную подстанцию, дизельную электростанцию, десять пожарных резервуаров, обустроить физкультурно-спортивную, учебно-опытную, хозяйственную зоны, а также зону отдыха.



Работы планируется завершить до 1 декабря 2019 года.



Заявки на участие в торгах принимаются до 2 июля 2018 года. Аукцион пройдет на площадке РТС-тендер 12 июля в 09:00.



Напомним, строительство школы в поселке Мамакан находится под особым контролем депутатов Законодательного собрания Приангарья. В мае спикер ЗС Сергей Брилка подтвердил, что строительные работы на объекте начнутся уже в этом году. По его словам, в 2018 году на постройку школы в Мамакане из бюджета Иркутской области будет выделено 30 млн рублей, на 2019 год заложено еще 360 млн рублей.