В Братске ищут подрядчиков на второй этап реконструкции стадиона «Труд»

Братск, 30.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Администрация Братска начала конкурсную процедуру по выбору подрядчиков на проведение первого этапа реконструкции стадиона «Труд», расположенного в Падунском районе города. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Общая стоимость контракта, согласно проектно-сметной документации, составит 37 млн 703 тысяч рублей, в том числе – 35 млн 818 тысяч направлено из регионального бюджета, софинансирование из городской казны составит 1 млн 885 тысяч рублей.

Проектно-сметная документация на реконструкцию стадиона прошла государственную экспертизу. В перечне работ: укладка искусственного покрытия, обустройство трибун, монтаж системы освещения, установка ворот, строительство ливневой канализации. По периметру стадиона установят современные ограждения. Самая крупная статья расходов – обустройство искусственного покрытия. На эти цели предусмотрено направить 10,5 млн рублей.

Контракт с подрядной организацией планируется заключить к 1 июля 2018 года, работы должны быть выполнены в течение четырех месяцев. В дальнейшем предполагается продолжить развитие этого спортивного объекта.

Напомним, стадион «Труд» был построен в 1958 году и сегодня входит в структуру муниципального автономного учреждения «Футбольный клуб «Сибиряк». Реконструкция стадиона – один из крупнейших городских проектов развития 2018 года.