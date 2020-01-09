В Братске изготавливают мраморные плиты и отливают бронзовые буквы для Мемориала Славы

Братск, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Братске продолжают реконструировать Мемориал Славы. Сейчас в городе отливают бронзовые буквы и изготавливают мраморные плиты. Об этом сообщает пресс-служба местной мэрии.

Всего предстоит закрепить на плитах трёх тысяч фамилий братчан и уроженцев Братского района, павших во время Великой Отечественной войны. Для этого потребуется изготовить свыше 27 тысяч символов и 250 плит. Отливаются буквы по спискам имен, которые были отработаны с городским Советом ветеранов.

Как сообщил представитель подрядной организации Антон Сергеев, работы выполнялись в несколько этапов. Сначала был создан компьютерный шрифт (он в точности повторяет оригинальный), который также был согласован с Советом ветеранов. Изготовлено и закуплено специальное оборудование, разработаны и изготовлены формы для отливки.

Напомним, что проектом реконструкции Мемориала Славы были предусмотрены работы по замене букв и плит, ремонт газового хозяйства и восстановлено освещение. Все работы проводятся за счет городского бюджета, их стоимость составляет порядка 13 млн рублей.

В начале сентября 2019 года по итогам конкурсов было заключено три муниципальных контракта на выборочный капитальный ремонт Мемориала Славы. К 75-летию Великой Победы, в результате реконструкции, Мемориал Славы в Братске будет восстановлен в первоначальном виде.

Кроме того, объект планируется подключить к системе «Безопасный город»: на его территории будут установлены камеры видеонаблюдения.

Мемориал Славы в Братске был возведен в 1975 году к 30-летию Победы. Авторы проекта – архитекторы Гаджи Ганиев, Виктор Зимин и скульптор Юрий Русинов.