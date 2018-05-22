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23.05.2018

В Братске начали разбирать недостроенную еще в советское время школу

Братск, 23.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В микрорайоне 5А братского жилого района Энергетик, в соответствии с решением горадминистрации подрядная организация приступила к работам по разборке недостроенной школы. Четырехэтажное кирпичное здание площадью 3000 кв метров было возведено еще в советские времена.

Как сообщает пресс-служба администрации Братска, в настоящее время территория огорожена и взята под охрану. Подрядчик планирует завершить все работы к 1 ноября 2018 года.

– По результатам обследования решено, что достраивать объект нецелесообразно, так как конструкции уже потеряли свою работоспособность, – комментирует инженер МКУ «Дирекция капитального строительства и ремонта» Анастасия Гах. – Планируется полностью снести все здание вместе с подвалом, засыпать котлован и сравнять площадку.

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