В Братске новую школу построят по образу проекта в иркутской «Эволюции»

Братск, 29.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братске к ноябрю 2018 года подготовят проектно-сметную документацию на строительство школы в 26 микрорайоне. Прообразом для этого объекта стали школы в ЖК «Эволюция» в Иркутске и в посёлке Молодёжный Иркутского района на 1 тысячу 275 мест, сообщает пресс-служба братской администрации.

Школу очень ждут жильцы новостроек, поскольку за последние годы детей в 26 микрорайоне заметно прибавилось, и старая школа с трудом вмещает всех желающих. Адаптировать иркутский проект под братские условия будет сам разработчик ПСД. Сейчас объект привязывают к земельному участку.

Стоимость проекта – 1,3 миллиарда рублей. Новая школа будет оборудована всем необходимым. Кроме учебных классов здесь будут бассейн, спальня для младших школьников, которые остаются на продленку, и даже лифт. Здание будет адаптировано для учеников с ограниченными возможностями здоровья. Администрация Братска уже направила в областное министерство строительства заявку для получения финансирования в 2019-2020 годах.

Напомним, школы в «Эволюции» и Молодёжном построили в рекордно короткие сроки. В Ново-Ленино учебное заведение открыли в 2017 году, в Иркутском районе занятия начнутся с 1 сентября 2018 года. Каждая из них имеет свои особенности. Школа в «Эволюции» стала первым подобным объектом в Иркутской области, в неё оборудовали школьный планетарий, школа в Молодёжном целиком оформлена в космическом стиле. Подобную школу заканчивают строить и в иркутском Академгородке, где предусмотрен стационарный планетарий, а коридоры заведения декорированы в тематический «Город наук».