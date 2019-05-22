В Братске построят детсад на 75 мест

Братск, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Строительство детского сада на 75 мест в жилом районе Сухой Братска планируется начать в июне.

Сейчас проводятся конкурсные процедуры, по итогам которых будет определена подрядная строительная организация, сообщает пресс-служба администрации Братска.

В 2018 году комитетом по градостроительству администрации Братска был выделен земельный участок, разработан проект, подана и одобрена заявка на получение софинансирования из областного бюджета.

Возводиться объект будет за счет местного, областного и федерального бюджетов. Общая стоимость строительства составит почти 127 млн руб. В том числе, из местного бюджета – 17 млн 800 тысяч рублей, областного – 4 млн 387 тысяч, федерального – свыше 105 млн 300 тысяч рублей. Детский сад планируется возвести за два года.

– В настоящее время министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области проводит конкурсные процедуры по выбору подрядчика, которые должны завершиться 31 мая. В срок не позже 20 июня должен быть заключен контракт с подрядной организацией на выполнение работ. И подрядчик приступит к строительству объекта, – сообщила председатель комитета по градостроительству администрации Братска Марина Смирнова.

Согласно проекту, на улице Камчатской должны возвести трехэтажное (включая технический этаж) здание общей площадью свыше 1600 квадратов. Для сообщения между этажами предусмотрен лифт. Детский сад рассчитан на 75 человек – ясельная группа на 15 детей и три группы для ребят в возрасте от трех до семи лет, по 20 человек в каждой.

Проектом предусмотрены групповые ячейки, медицинский блок, прачечная, пищеблок, спортивно-музыкальный зал, а также служебно-бытовые и административные помещения. Зона игровой территории включает в себя групповые площадки, индивидуальные для каждой группы, и физкультурную площадку.