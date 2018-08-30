В Братске в 2019 году начнут строить школу на 600 мест

Братск, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братске начали проектировать новую школу, идет привязка проекта. Рядом со старой школой выделена земля, начать строительство предполагается уже в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Во время рабочей поездки в поселок Порожский мэр Братска Сергей Серебренников побывал в школе №6. В ней 1 сентября начнутся занятия для 460 учеников. На сегодняшний день объект прошел приемку и соответствует нормативам. Но общий износ здания и коммуникаций достаточно высок. В школе бывают перебои с подачей воды и электричества.

Мэр отметил, что новая школа в Порожском на 600 мест будет соответствовать современным требованиям и стандартам. Как ожидается, строительство займет не менее двух лет.

Кроме того, напомним, в Братске в 2018 году планируется открыть детский сад на 110 мест. Он тоже находится в Порожском.