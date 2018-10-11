|Недвижимость
|12.10.2018
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В деревне Грановщина под Иркутском построят школу на 725 учеников
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Иркутский район, 12.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В деревне Грановщина Иркутского района осенью 2021 года откроется новая средняя школа на 725 мест. На ее строительство из бюджета Иркутской области выделено 720 млн рублей, сообщается на сайте RosTender.info.
Школу планируют возвести на улице Объездной, 132 «А», под строительство выделен участок в 60 тыс. кв. метров. Объявлен
Согласно конкурсной документации, объект должен быть сдан не позднее 20 октября 2021 года. Заказчиком выступает Управление образования администрации Иркутского района.
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