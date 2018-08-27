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28.08.2018

В двух поселках Приангарья строят школы из перечня «Наказы избирателей»

Иркутская область, 28.08.18 (ИА «Телеинформ»), - На строительстве двух школ из перечня  «Наказы избирателей», сформированного сразу после избрания депутатов Законодательного собрания Иркутской области второго созыва, завершены земляные работы и готовы фундаменты учебных корпусов.

Как сообщает пресс-служба ЗС со ссылкой на спикера облпарламента Сергея Брилку, речь идет о школе в селе Покосное Братского района и школе в поселке Куйтун Куйтунского района. Эти объекты остаются на парламентском контроле депутатов.

Так, строительство школы в Покосном рассчитано на три года. Сейчас, по словам начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации Братского района Ксении Кондаковой, готов фундамент, возводится каркас здания будущей школы, идут работы по кирпичному заполнению, подводятся все коммуникации. Наружные работы планируется закончить в этом году.

Напомним, решение о включении расходов на строительство школы на 352 места в бюджет 2018 года было принято по инициативе депутатов областного парламента. На этот год предусмотрено более 83 млн рублей в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы. Всего по проекту на строительство необходимо около 239 млн рублей. В ожидании новой школы дети обучаются в одном из корпусов старой СОШ и частично в детском саду.

– Новая школа строится по всем современным  требованиям и стандартам,  она будет больше и по размерам, и по количеству обучающихся, чем старая. Появится просторный актовый зал, амфитеатр, большой спортивный зал и все необходимое для  передвижения  и обучения детей  инвалидов, – отметил Сергей Брилка.

Еще один объект – школа в Куйтуне, она рассчитана на 750 мест. Средства на ее строительство предусмотрены в областном бюджете в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы. Общий объем финансирования строительства объекта составляет более 750 млн рублей, около 280 млн из которых выделены в 2018 году.

– На сегодняшний день завершены земляные работы, залит фундамент, построены два этажа двух блоков из пяти, завершаются работы по устройству подвальных помещений. Оборудована котельная, – рассказали в отделе строительства администрации Куйтунского района.

Школа будет состоять из трех учебных и двух общешкольных блоков. В этом комплексе зданий, помимо учебных классов, разместятся библиотека, столовая, актовый зал, медицинский блок, мастерские. Работы планируется завершить в 2019 году.

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