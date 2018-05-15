В Иркутске до конца лета достроят детсад на Байкальской

Иркутск, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске до конца лета планируется достроить новый детсад и закончить ремонт в существующих, что позволит обеспечить более 600 дополнительных мест для дошколят. Об этом со ссылкой на председателя комитета по градостроительной политике Александра Кима сообщает пресс-служба мэрии.

В новом детском саду на улице Байкальская завершены работы по устройству фасада, внутренним сантехническим и вентиляционным системам, проведены отделочные работы и монтаж внутренних сетей электроснабжения.

Сейчас идёт благоустройство прилегающей территории: там будут располагаться детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы, теневые навесы. В здании детского сада на 110 мест предусмотрены: спортивный и музыкальный залы, комната природы, компьютерный класс, кабинет логопеда, психолога, пищеблок и медицинский кабинет.

В детсаду № 119 на улице Флюкова в рамках капитального ремонта завершены работы по внутренним инженерным коммуникациям, устройству фасада, а также отделочные работы. Кроме этого, смонтированы наружные эвакуационные лестницы, ограждена территории и проведено благоустройство. Завершаются работы по внутренним вентиляционным системам и ремонту овощехранилища.

Капитальный ремонт также проводится в детском саду № 77 на бульваре Рябикова. На объекте завершаются работы по внутренним инженерным системам водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и вентиляции, завершается устройство фасада, а также внутренних отделочных работ. Специалисты приступили к благоустройству территории.

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников дал поручение представителям подрядных организаций в ближайшее время доукомплектовать детские сады всем необходимым, устранить замечания и закончить основные работы по благоустройству территорий.

Напомним, что в этом году запланировано начать строительство еще пяти новых детских садов. Работы уже начались на объектах, расположенных на улице Академика Бурденко и в 20-м Советском переулке. Кроме этого, планируется начать строительство детских садов на улицах Касаткина и Сосновая, продолжится возведение детсада на улице Зимняя.