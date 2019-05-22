В Иркутске из-за долга по зарплате рабочие не вышли на строительство детсада

Иркутск, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 22 мая рабочие не вышли на строительство детсада по улице Сосновая. Это произошло из-за задолженности по оплате труда в связи с неоплатой денежных средств профильными министерствами Иркутской области, в том числе транзитных федеральных денег муниципалитету. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Тем не менее, строительство детского сада на улице Сосновой в Иркутске будет продолжено, заявил заместитель мэра – председатель комитета по градостроительной политике администрации Иркутска Александр Ким.

– По строительству дошкольных учреждений в Первомайском и на улице Зимней задолженность перед Иркутском сегодня составляет более 100 млн рублей. Администрация города неоднократно обращалась с требованием выполнить обязательства по доведению средств, но ответ не получен. Аналогичные ситуации возникали при строительстве школы №19. Детский сад в микрорайоне Первомайский будет построен в срок, – сказал он.

Как прокомментировали в министерстве образования Иркутской области, в начале 2018 года было заключено соглашение между правительством региона и министерством просвещения Российской Федерации о строительстве объектов дошкольного образования на территории региона.

– В рамках соглашения на территории Иркутской области строится 14 детских садов. Из них введены пять, в том числе один детский сад в Иркутске. Строительство детского сада на улице Сосновая и детского сада на улице Зимняя Иркутска начато в 2018 году. Финансирование осуществлялось по графику. В начале 2019 года министерство финансов РФ внесло новые требования. Теперь каждый субъект должен заключить дополнительное соглашение с детализацией всех объектов строительства, – отмечается в заявлении Минобразования.

В ведомстве говорят, что подготовили все документы и направили в Москву. Средства на объект регион уже получил. Сейчас завершается работа по заключению дополнительного соглашения. Как только оно будет заключено, финансирование объектов продолжится, говорят в Минобразования.

Напомним, что строительство нового детского сада на 350 мест планируется завершить к концу 2019 года. В трехэтажном здании разместят группы для детей от полутора лет, музыкальный и спортивный залы, бассейн, кабинеты психолога и логопеда, медицинский, хозяйственные и административные помещения. Детсад будет доступным для маломобильных групп населения. Генеральным подрядчиком является АО «УКС города Иркутска».