Иркутск, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске к 15 августа должна открыться новая детская поликлиника № 9 на улице Радищева. Такое поручение дал исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев во время посещения строящегося объекта.

Как сообщает пресс-служба главы регионе, здание новой поликлиники начали строить еще в 2017 году, но при возведении объекта возникли проблемы: грунт не соответствовал проектному решению. Пришлось проводить дополнительные работы. Общая стоимость строительства - более полумиллиарда рублей. В здании заканчиваются отделочные работы, идет процесс оснащения медучреждения современным оборудованием.

Новая поликлиника рассчитана на 350 посещений в смену. На приобретение оборудования (в том числе - томографа и рентген-аппарата) выделено 139 миллионов рублей. Здание спроектировано с учётом доступности для маломобильных людей, поэтому врио губернатора сегодня принял решение прикрепить к новой поликлинике детей с ограниченными возможностями здоровья.

Рядом с поликлиникой расположен филиал станции скорой помощи. Его также посетил глава региона.

– В связи с эпидемиологической ситуацией сотрудники «скорой» сегодня находятся в группе риска. До конца недели все они должны быть проверены на коронавирусную инфекцию. Также необходимо, чтобы врачи работали в достойных условиях. Мы включаем в пятилетний план строительство нового здания скорой медицинской помощи и гаража, – подчеркнул Игорь Кобзев.