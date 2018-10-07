В Иркутске ликвидируют нелегальную автостоянку

Иркутск, 8.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске ликвидируют незаконную автостоянку на улице Баррикад.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, проведена проверка исполнения земельного законодательства при организации и эксплуатации автостоянки индивидуальным предпринимателем.

Выяснилось, что стоянка была размещена незаконно, земельный участок предпринимателю не предоставлялся. Однако территория была огорожена забором, на ней возведены два строения и установлены металлические ворота. Кроме того, по территории автостоянки протекает ручей Сарафановка.

В этой связи прокуратурой Куйбышевского района было направлено исковое заявление в суд с требованиями об обязании индивидуального предпринимателя прекратить использовать самовольно занятый земельный участок и освободить от забора, ворот и строений. Куйбышевским районным судом Иркутска требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнительный лист для принудительного исполнения направлен в службу судебных приставов.