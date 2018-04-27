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27.04.2018

В Иркутске остановили работу ещё двух торговых центров

Иркутск, 27.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Свердловский районный суд Иркутска приостановил деятельность двух торговых центров в микрорайонах Университетский и Юбилейный. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Иски с требованием запретить эксплуатацию зданий поступили 26 апреля. Прокурорская проверка ранее выявила в ТЦ «УниверСити» нарушения норм пожарной безопасности, а в ТЦ «Юбилейный», помимо этого, не соблюдалось градостроительное законодательство.

Напомним, массовые проверки торговых центров начались после пожара в «Зимней вишне» в Кемерово, где в конце марта погибли 60 человек, в том числе 41 ребёнок. На сегодня в Иркутской области уже закрыты ТЦ «Золотой рай» в Черемхово, ТРЦ «Карамель», «Сильвер Молл» и «Ice People» в Иркутске,  ТРЦ «Новая дача» на Байкальском тракте, а также торговый центр «Радуга» в Хомутово и «Пятачок» в Усолье-Сибирском. Под угрозой приостановки эксплуатации находятся два ТРЦ в Тулуне.

В свою очередь, председатель Иркутского регионального отделения «Опоры Росси» Александр Якубовский предостерёг от излишних перегибов в принятии решений по итогам проверок торгово-развлекательных центров на пожарную безопасность. По его мнению, такая тенденция ставит под угрозу работу более чем 400 рядовых арендаторов в одном только Иркутске. Так как здания закрываются на длительный срок, то и работающие в торговых центрах сотрудники остаются без работы – а это, как минимум, несколько тысяч человек без средств к существованию. Кроме того, приостановка деятельности подталкивает владельцев малого бизнеса к сокращению штатов, чтобы избежать убытков из-за вынужденного простоя.

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