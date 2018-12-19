ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Сегодня
Недвижимость
19.12.2018

В Иркутске открыли обновлённый Дворец бракосочетаний

Иркутск, 19.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске после капитального ремонта открыли Дворца бракосочетаний. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Здание было построено в 2003 году, а в 2013 году помещения общей площадью почти 2 тысячи квадратных метров передали в собственность Иркутской области. По результатам обследования в 2015 году, объект находился в предаварийном состоянии.Для его ремонта из областного бюджета выделили 100 млн рублей.

Благодаря этому удалось спасти от повреждения 400 тысяч архивных актовых записей, восстановить часть витражей и покрытие террасы, отремонтировать фасад, крышу, стены, цокольный этаж, заменить инженерные коммуникации, провести оптоволоконный канал связи.

Как сообщает пресс-центр службы записи актов гражданского состояния Иркутской области, первый этап работ по капитальному ремонту выполнили в 3 квартале 2017 года в рамках выделенных средств из областного бюджета в размере 40 млн рублей. В ходе ремонта обновлен фасад здания. Вместе с тем остро стоял вопрос о ремонте внутренних помещений здания Дворца бракосочетания. Требовалось устранить последствия затопления цокольного этажа, заменить инженерные коммуникации.

Ко второму этапу работ по капитальному ремонту Дворца бракосочетания приступили в апреле 2018 года. Из областного бюджета на эти цели было выделено 64,5 млн рублей.

Проект внутренней отделки разработали иркутские дизайнеры в современном стиле. Преобразился зал для торжественных регистраций, его главным  украшением стала большая хрустальная люстра весом 200 килограммов. Её изготовили по индивидуальному заказу на заводе в Московской области. Потолок в помещении стал зеркальным.

Стоит отметить, что Дворец бракосочетаний посещают более 150 тысяч человек в год. Впервые в Иркутской области именно в этом отделе ЗАГСа запустят электронную очередь.

ТЕПЕРЬ: новости иркутского рынка недвижимости в Telegram

Новости строительного рынка и рынка недвижимости в Иркутской области

Иркутская недвижимость. Каталог

Загрузка...

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске