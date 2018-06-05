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06.06.2018

В Иркутске открыли ТРЦ «Карамель»

Иркутск, 6.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 6 июня заработал ТРЦ «Карамель», который закрывали из-за нарушений требований пожарной безопасности. Об этом сообщается на странице торгового центра в соцсети «ВКонтакте».

В сообщении отмечается, что все нарушения по пожарной безопасности устранены, имеющиеся системы модернизированы. С 6 июня ТРЦ работает в обычном режиме.

Напомним, «Карамель» закрыли ещё 13 апреля 2018 года.  Прокуратура требовала систему автоматической пожарной сигнализации, автоматическую установку водяного пожаротушения, системы дымоудаления в работоспособное состояние, а также обеспечить сигналы системы оповещения и управления эвакуацией нормативным уровнем звука.

Нарушения были найдены во время внеплановой проверки, которую инициировали после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», где погибли более 60 человек, в том числе 41 ребёнок.

  • Напомним, 25 марта вспыхнул пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. При пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок. После этого в России к проблемы противопожарной безопасности возникло очень пристальное внимание. В местах массового пребывания людей начались проверки, в том числе внеплановые.
  • В Иркутской области проверке подлежат, согласно уточненным данным МЧС, 395 объектов с массовым пребыванием людей. Из проверенных уже объектов в половине нашли нарушения. Торговые центры закрывают до сих пор.
  • ТРЦ «Карамель» открылся в 2010 году. Общая площадь здания составляет 20 тысяч кв. м., из которых 15 тысяч  – это торговые площади.

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  • Напомним, 25 марта вспыхнул пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. При пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок. После этого в России к проблемы противопожарной безопасности возникло очень пристальное внимание. В местах массового пребывания людей начались проверки, в том числе внеплановые. В Иркутской области проверке подлежат, согласно уточненным данным МЧС, 395 объектов с массовым пребыванием людей. Из проверенных уже объектов в половине нашли нарушения.
  • В Иркутской области за минувшую неделю уже закрыли два ТРЦ – в Хомутово и Черемхово.
  • ТРЦ «Карамель» открылся в 2010 году. Общая площадь здания составляет 20 тысяч кв. м., из которых 15 тысяч   это торговые площади.
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