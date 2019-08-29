Иркутск, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске планируют построить новое здание Армянской Апостольской православной церкви. Этот вопрос обсудили с представителями иркутской городской общественной организации «Иркутское армянское культурное общество» на рабочем совещании под председательством мэра Иркутска Дмитрия Бердникова.

Как сообщает пресс-служба мэрии, представители армянского культурного общества обратились в администрацию Иркутска с просьбой о выделении участка под строительство нового здания церкви, при которой будут находиться помещения для воскресной школы и ИГОО «Иркутское Армянское Культурное Общество». Возведение храма планируется силами представителей армянской диаспоры.

Иркутская городская общественная организация «Иркутское армянское культурное общество» зарегистрирована 28 июня 1993 года. Общество принимает активное участие в работе координационного совета при мэре Иркутска по вопросам национальных отношений и взаимодействию с национальными объединениями граждан, действующими на территории города Иркутска. Кроме того, общество уделяет большое внимание развитию шахматного спорта в Иркутске, проводит благотворительные шахматные турниры.

Представители центра также организуют праздники, концерты, участвуют в городских мероприятиях. При центре функционируют воскресная школа национального языка, молодежный танцевальный ансамбль «Урарту».