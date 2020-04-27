В Иркутске планируют построить тематический отель «Байкал-Аляска»

Иркутск, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на территории спорт-парка «Поляна» планируют построить тематический отель «Байкал-Аляска» на 33 номера. Об этом сообщается на странице одноимённой экспедиции в соцсети «Фейсбук».

В отеле будет 27 стандартных номеров по 35 квадратных метров и шесть лоджей по 85 «квадратов», а также ресепшен и ресторан экспедиционного клуба для проведения тревел-встреч.

По задумке, отель «отправит» посетителей в небольшое географическое путешествие с атмосферой, дополняющей формат отдыха на Байкале туристических групп. Здесь планируется создать также музей «Байкал-Аляски».

Сейчас авторы проекта ищут инвесторов. В объем инвестиций входит все необходимое: проектирование, инженерные сети (центральное водоснабжение и водоотведение, отопление, связь), современное благоустройство территории, строительно-монтажные работы, дизайн и оснащение номеров, запуск в эксплуатацию отеля. Срок окупаемости – четыре года с момента запуска.

Напомним, экспедиция «Байкал-Аляска» – историко-географическая экспедиция, которая впервые за 150 лет прошла по торговому пути сибирских купцов на надувном катамаране океанского класса «Искатель» от Иркутска через Байкал и Лену до Якутска, через Охотское море до Камчатки, а потом до Чукотки, впервые в истории мореплавания на судне такого класса пересекла Берингово море от Провидения до Нома, затем до Фолс-Пасса и вдоль Алеутских островов дошла до Анкориджа. В 2019 году она финишировала в Ситке – бывшем Ново-Архангельске, который 60 лет был столицей Русской Америки.