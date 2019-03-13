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13.03.2019

В Иркутске подвели итоги 13-го всероссийского архитектурного фестиваля «Артбухта. Лимитация»

Иркутск, 13.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году в фестивале «Архбухта» участвовали 20 команд, в состав которых вошли студенты, практикующие архитекторы, дизайнеры, урбанисты из Иркутска, Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Гран-при фестиваля получила иркутская команда «TG» с арт-объектом «Крылья Бахуса». В тройке финалистов – тоже участники из областного центра. Первое место у команды «П(R)Art-ы» с проектом «Поговорим?». Второе место присудили команде студентов «Спектр» и их проекту «LEGOтекарь». Эта же команда выиграла приз зрительских симпатий. Третье место завоевала команда «Куркума», которая презентовала арт-объект «Разделяй и властвуй». Команды «Rebro» и «UrbanMafia» были отмечены благодарностями от экспертного сообщества.

«Крылья Бахуса», фото из соцсетей

Победившие арт-объекты планируется разместить на локальных общественных пространствах и в жилых дворах областного центра. Фестиваль прошел при поддержке администрации Иркутска, Росмолодежи, ИРНИТУ, УКС Иркутска, Союза архитекторов России.

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