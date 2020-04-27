В Иркутске предлагают построить приют для животных

Иркутск, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Вопрос строительства приюта для безнадзорных кошек и собак на территории Иркутска обсудили на заседании постоянной комиссии гордумы по вопросам транспорта, связи и охраны окружающей среды 24 апреля.

Как сообщил представитель службы ветеринарии Иркутской области, задача проработать вопрос создания регионального центра для животных без владельцев была поставлена по итогам оперативного совещания при губернаторе Иркутской области в начале этого года. К настоящему моменту подготовлен и утвержден план мероприятий, разработан проект центра, вмещающего 750 особей. Стоимость проектно-изыскательских работ составляет около 2,5 млн рублей.

Исходя из численности безнадзорных животных, составляющей около 13 тысяч особей, для ее снижения предполагается построить четыре приюта вместимостью 500-750 голов. Прогноз окончания строительства первого приюта – до 31 декабря 2021 года при условии, что земельный участок будет определен до 1 июня 2020 года.

В частности, четыре земельных участка предложено администрацией Иркутского района. Один из них, в селе Максимовщина, максимально соответствует требованиям. Кроме того, на нем размещен недостроенный кинологический центр, принадлежащий Иркутской таможне, имеется часть необходимой инфраструктуры. На базе этого может быть создан приют.

По информации мэрии, Иркутск тоже параллельно работает над поиском земли. Подходящие участки в городе есть, но в Генплане не предусмотрены приюты для животных. Поэтому, если будет поставлена приоритетная задача по их возведению, потребуется внести изменения в Правила землепользования и застройки и в сам Генплан. Кроме того, по предварительным расчетам строительство приюта на 1,2 тысячи собак и кошек потребует 96 млн рублей.

Депутат думы Иркутска, председатель профильной комиссии Алексей Савельев отметил, что отлов 1,2 тысячи животных не решит проблему в Иркутске, поскольку их численность гораздо выше. Депутаты порекомендовали исполнительной власти работать со службой ветеринарии, чтобы совместно найти наиболее подходящий вариант приюта в областном центре.