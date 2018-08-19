В Иркутске предложили возродить школу реставрации домов-памятников

Иркутск, 20.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске можно создавать ресурсный центр для сохранения объектов историко-культурного наследия. Об этом 17 августа на выездном заседании комиссии по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Общественной палаты РФ заявил её глава Денис Кирис.

– К этому нужно привлекать и молодёжь. Эту деятельность надо финансировать, чтобы молодые люди со всей России и не только России приезжали в какой-то город на безвозмездной основе заниматься восстановлением памятников, – считает он.

Денис Кирис сказал, что готов посодействовать созданию такого ресурсного центра в Иркутске. По его мнению, город может стать одним из ключевых в деле сохранения, в первую очередь, деревянного зодчества.

По мнению начальника иркутского территориального отдела управления Минкультуры РФ по СФО Елены Ташак, такой центр стоит организовать на базе архитектурно-этнографического музея «Тальцы».

– Мы столкнулись с такой проблемой, что в Иркутске нет ни одного аттестованного специалиста на работу с объектами деревянного зодчества. У нас вымываются профессиональные кадры, которые умеют работать с деревом, а научить этому через методички невозможно. В своё время в Иркутске была школа реставрации под крышей специальных научных реставрационных мастерских, – говорит она.

Эксперт считает, что это учреждение должно быть государственным и получать заказы по госзаданиям, а не через закупки, хотя бы на объектах государственной и муниципальной собственности. Это позволит организовать практическое обучение специалистов по работе с деревом.

– Мы теряем столяров и плотников, их неоткуда потом взять, у нас потерялось это среднее звено. «Тальцы» сейчас и базу уже имеют для обучения, и какой-то штат столяров у них сформировался. Мне кажется, при наличии дополнительного финансирования, они смогли бы потянуть эту работу, – объясняет свою позицию чиновница.

Между тем, напомним, в Иркутске общественность сейчас борется за то, чтобы дома-памятники не уничтожали в буквальном смысле. Одним из последних громких случаев стало скандальное решение Службы по охране объектов культурного наследия исключить из реестра памятников дом иркутского врача Аркадия Рассушина на первой линии бульвара Гагарина. Активисты собирают подписи против этого и намерены обратиться с коллективным иском в суд.