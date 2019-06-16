В Иркутске проблемных жилых объектов стало на один больше

Иркутск, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске список проблемных жилых объектов в 2019 году пополнился до 10. Девять домов-долгостроев перешли с 2018 года, ешё один новый. Это объект компании «Иркутсклесстрой», сообщила 17 июня на комитете по бюджетному законодательству Заксобрания глава Минстроя Иркутской области Светлана Свиркина.

Всего сейчас в Иркутске проживает 683 обманутых дольщика. В прошлом году ключи от своих квартир получили 350 человек. Большая часть из них – в ЖК «Порт-Артур», который достраивало ИРЖА.

– Это первый объект, который у нас прошёл по банкротству через федеральный Минстрой, именно на нём отрабатывался новый механизм, – сказала Светлана Свиркина. – Сейчас объект сдан, люди живут, вопросов по нему на сегодняшний момент нет.

Ещё два объекта, которые вывели из числа проблемных, – это дома по улице Булавина, 1 и 4-ой Советской.

– Здесь ситуация несколько иная. Люди, которые вкладывались в строительство этих объектов в число обманутых дольщиков не входили, но, тем не менее, чтобы ситуацию не упускать, мы их в свою «дорожную карту» поставили, – говорит министр. – По суду земля под домами была передана дольщикам. Из областного бюджета на эти мероприятия деньги мы не направляли.

Напомним, администрация Иркутска добилась передачи в муниципальную собственность земельного участка на улице Булавина, где построено шесть многоквартирных домов в январе 2019 года. Дольщики объектов теперь регистрируют право собственности в квартирах.

В 2019 году 280 обманутых дольщиков должны быть выведены из этого реестра. К 2020 году по поручению президента РФ права всех обманутых дольщиков должны быть восстановлены.