В Иркутске рассматривают варианты площадок для размещения детской поликлиники №5

Иркутск, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Вице-мэр Иркутска Виктор Ешеев предложил депутатам городской Думы рассмотреть вариант размещения нового здания детской поликлиники №5 на территории, которая прилегает к основным зданиям больницы №5 на улице Челнокова. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Напомним, 19 ноября депутаты думы Иркутска провели выездное совещание на месте бывшего кинотеатра «Чайка», судьба которого до сих пор не решена. После реконструкции здания администрация города предлагает разместить в нем молодежный центр, а некоторые депутаты считают, что земельный участок под ним подойдет для строительства детской поликлиники №5.

В ответ на это мэрия предложила альтернативную площадку для детской поликлиники № 5.

– Земельный участок для размещения медицинского объекта регионального значения будет образован путём поэтапного перераспределения существующих земельных участков с увеличением площади до нормативных размеров. Специалисты комитета по градостроительной политике администрации города уже разработали проект межевания территории. Также будет рассмотрен вопрос расселения четырех жилых домов, которые находятся на обозначенном земельном участке, – уточнил вице-мэр.

Также Виктор Ешеев напомнил, что земля, на которой располагается «Чайка», предназначена для объектов культуры. Также площадь участка составляет 0,38 га, на нем расположен объект капитального строительства и реликтовые деревья, которые не подлежат вырубке. Вместе с этим для размещения детской поликлиники требуется 0,5 га ничем не обремененной земли.

Вице-мэр заметил, что в соответствии с действующим законодательством, у муниципалитета отсутствуют правовые основания для передачи данного участка в государственную собственность субъекта РФ. Кроме этого, земельный участок, расположенный на улице Валентины Терешковой, 23, находится в муниципальной собственности города Иркутска и предоставлен в аренду АО «Управление капитального строительства города Иркутска» до 8 ноября 2066 года под реконструкцию и эксплуатацию существующего здания кинотеатра «Чайка».

Проект по реновации здания под современный многофункциональный молодежный центр уже реализуется, его основные аспекты также представили депутатам в ходе выездного совещания.

– Администрация города планирует сохранить социальную направленность бывшего кинотеатра. Молодежный центр станет современной площадкой для проведения досуга молодежи, лиц старшего возраста, кроме этого здесь планируется сохранить функцию кинопоказа. При этом, финансирование работ по реконструкции планируется из внебюджетных источников, т.к. объект капитального строительства находится в аренде и правовые основания на выделение денежных средств из городской казны отсутствуют, – пояснил вице-мэр.