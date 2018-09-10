В Иркутске разыграют земельный участок и 200 тысяч рублей на загородный дом

Иркутск, 11.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 15 сентября впервые пройдёт Фестиваль загородной жизни. На нём между зарегистрированными участниками разыграют земельный участок и 200 тысяч рублей на строительство загородного дома. Об этом сообщают организаторы. Фестиваль загородной жизни будет проходить весь день с 11.00 до 18.00. Гостям мероприятия окажут консультативную помощь по всем вопросам – от момента принятия решения о покупке загородного участка до финальной застройки и процесса создания уюта в новом доме и на приусадебном участке. На фестивале будет работать более 50 презентационных интерактивных зон: мастер-классы, «Battle кроVельщиков», «Ярмарка идей и предложений» от участников, море позитива и подарков от партнеров. Компании-участники презентуют проекты, услуги, специализированную литературу, товары для отдыха на свежем воздухе и продукты питания, которые можно будет заказать или купить прямо на месте. ПОДРОБНОСТИ: Для участия в розыгрыше на получение призов от партнеров фестиваля загородной жизни до 14 сентября необходимо пройти регистрацию на сайте http://fest38.ru и получить индивидуальный номерной купон на почте.

и получить индивидуальный номерной купон на почте. Купон необходимо будет активировать 15 сентября у промоутеров на стойке регистрации. Розыгрыш будет проводиться на центральной сцене фестиваля в сквере имени Кирова, каждый час с 13:30. В 14:30. 15:30, 16:30, 17:30. ТЕПЕРЬ: новости иркутского рынка недвижимости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... Квартиры в Иркутске: предложения иркутских риэлторов и застройщиков иркутск Тэги: View the discussion thread.