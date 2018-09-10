|Недвижимость
|11.09.2018
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В Иркутске разыграют земельный участок и 200 тысяч рублей на загородный дом
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Иркутск, 11.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 15 сентября впервые пройдёт Фестиваль загородной жизни. На нём между зарегистрированными участниками разыграют земельный участок и 200 тысяч рублей на строительство загородного дома. Об этом сообщают организаторы.
Фестиваль загородной жизни будет проходить весь день с 11.00 до 18.00. Гостям мероприятия окажут консультативную помощь по всем вопросам – от момента принятия решения о покупке загородного участка до финальной застройки и процесса создания уюта в новом доме и на приусадебном участке.
На фестивале будет работать более 50 презентационных интерактивных зон: мастер-классы, «Battle кроVельщиков», «Ярмарка идей и предложений» от участников, море позитива и подарков от партнеров. Компании-участники презентуют проекты, услуги, специализированную литературу, товары для отдыха на свежем воздухе и продукты питания, которые можно будет заказать или купить прямо на месте.
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