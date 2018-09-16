В Иркутске строят многопрофильную больницу Центра молекулярной диагностики

Иркутск, 17.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске приступили к строительству здания многопрофильной больницы городского Центра молекулярной диагностики. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Планируется, что общая площадь будущего здания составит более 5 тысяч кв метров. В нем предполагается организовать диагностическое, амбулаторно-поликлиническое, хирургическое, анестезиологическое и реаниматологическое, эндоскопическое отделения.

В пятницу, 14 сентября, состоялась торжественная закладка капсулы в фундамент будущего здания. Приветствуя собравшихся, глава регионального Минздрава Олег Ярошенко отметил, что с 2017 года клиника Центра молекулярной диагностики принимает участие в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области.

В этом году медучреждению исполнилось 20 лет. Изначально Центр был организован как молекулярно-биологическая лаборатория, где выполнялась ПЦР-диагностика. В штате состояло шесть человек. Через год открылись подразделения в городах Ангарск и Братск. Затем к диагностическим исследованиям добавился врачебный прием по специальностям гинекология, урология, дерматовенерология, кардиология, неврология, терапия. Сегодня иркутский городской Центр молекулярной диагностики является медицинским учреждением первой категории. В штате трудятся около трёхсот сотрудников.