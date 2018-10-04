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05.10.2018

В Иркутске утвердили границы пяти домов-памятников

Иркутск, 5.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области издала приказы об утверждении границ пяти домов-памятников в областном центре. Документы размещены на портале правовой информации.

Так, теперь нельзя вести строительные и земляные работы, не связанные с сохранением культурного наследия на территории деревянного жилого дома усадьбы Колченовых в переулке Пугачёва,2. Двухэтажное здание построили в 1860-1880-е годы, сейчас оно находится в глубине исторической застройки Иркутска.

Также утверждены границы доходного дома по улице Карла Либкнехта, 18. Он представляет собой двухэтажное деревянное здание, построенное в конце 19 века. Сейчас объект находится на реставрации по линии агентства развития памятников Иркутска (АРПИ).

По улице Грязнова, 38 и 38а под охрану поставили особняк Гордеева (два дома с воротами) в границах «Иркутских кварталов». Ансамбль был построен в конце 19 века, в 20 веке он становился площадкой для съёмок художественных фильмов.

Установлены теперь ограничения также для «Торговой лавки Корзенникова» по улице Партизанская,4 постройки 1880-х годов, дома жилого в переулке Черемховский, 8 и деревянный дом по улице Уткина, 6.

Между тем, напомним, по данным Службы по охране объектов культурного наследия, в регионе насчитывается больше 5,3 тысяч памятников культуры и истории. Из них 998 – в Иркутске, и большая часть это старые деревянные дома. Из общего числа в областной собственности находятся только 127 объектов деревянного зодчества.

В списке вновь выявленных объектов, в отношении которых ещё не проведена историко-культурная экспертиза, находится больше 4,5 тысяч зданий, при этом около 500 стоят в Иркутске. При этом многие дома исключаются из реестра памятников и идут под снос.

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