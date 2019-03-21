В Иркутске в этом году собираются достроить две новые детские поликлиники

Иркутск, 22.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске сейчас строят две новые детские поликлиники при городских больницах №8 и 9. Работы планируется завершить до конца 2019 года. Подходит к концу проектирование еще четырех объектов здравоохранения, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области.

Новое здание детской поликлинике при иркутской городской больнице №8 рассчитано на 350 посещений в смену. Планируется организовать в нем все необходимые служебные и бытовые помещения, предусмотренные санитарными правилами для детских поликлиник, а также обустроить прилегающую территорию с колясочной и прогулочной площадкой. Как сообщила на встрече с главой регионального Минздрава главврач иркутской горбольницы №8 Жанна Есева, для новой строящейся поликлиники закуплено оборудование на 135 млн рублей. Пока оно размещено и эксплуатируется на площадях действующих зданий детской поликлиники.

Главный врач Иркутской городской больницы №9 Лидия Пчела сообщила, что строительство детской поликлиники планируется завершить до конца сентября 2019 года – сейчас в здании ведутся строительно-монтажные работы. Затем объект передадут в областную собственность, будут получены лицензии. Первых маленьких пациентов поликлиника планирует принять весной 2020 года.

Кроме того, по словам заместителя главного врача ИГОДКБ Натальи Руденко, в областном центре медицинскую помощь третьего уровня детям оказывают два медицинских учреждения – городская Ивано-Матренинская клиническая больница и областная детская клиническая больница. Оба учреждения расположены в исторических зданиях 19 и 20 веков.

– Наши учреждения находятся в исторических зданиях, которые усилиями министерства здравоохранения Иркутской области и главных врачей бесконечно улучшаются, приводятся в порядок посредством проведения текущих и капитальных ремонтов, однако сегодня родители не хотят, чтобы их дети проходили лечение в приспособленных палатах, ожидали приема в тесных коридорах. Поэтому в Иркутске по поручению губернатора дан старт реализации нового проекта – строительства новой детской областной клинической больницы. Этот проект еще более масштабный, чем строящиеся детские поликлиники больниц №8 и №9. В настоящее время решается вопрос выделения земельного участка для строительства больницы в микрорайоне Юбилейный. Параллельно прорабатывается вопрос строительства больницы в Чертугеевском заливе, – отметила она.