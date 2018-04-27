В Иркутске выставлен на торги еще один дом-памятник

Иркутск, 28.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Агентство развития памятников Иркутска (АРПИ) выставило на продажу еще одно здание, признанное объектом культурного наследия. Речь идет о двухэтажном доме по ул. Свердлова, 19В рядом с гостиницей «Русь».

Согласно аукционной документации, здание выставляется на торги для реставрации и приспособления для современного использования с выкупом объекта в собственность. Оно заявлено как нежилое без уникальных характеристик, площадь – 763,3 кв метра, четыре этажа. Площадь участка – 987 кв метров. Здание разрешено использовать под административные нужды.

Начальная цена составляет 10 млн 522 тысячи 240 рублей. Шаг аукциона – 100 тысяч рублей.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в аукционе и само мероприятие запланировано на 10 мая 2018 года.

В настоящее время здание выглядит примерно так:

Фото из Яндекс-карт

Предполагается, что после реставрации здание будет выглядеть так:

Фото с сайта АРПИ

Напомним, ранее АРПИ выставило на аукцион еще два дома-памятника – по ул. Баррикад, 27 и в Деповском переулке, 4.