ТЕМЫ
Архив
< Апреля 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Сегодня
Недвижимость
28.04.2018

В Иркутске выставлен на торги еще один дом-памятник

Иркутск, 28.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Агентство развития памятников Иркутска (АРПИ) выставило на продажу еще одно здание, признанное объектом культурного наследия. Речь идет о двухэтажном доме по ул. Свердлова, 19В рядом с гостиницей «Русь».

Согласно аукционной документации, здание выставляется на торги для реставрации и приспособления для современного использования с выкупом объекта в собственность. Оно заявлено как нежилое без уникальных характеристик, площадь – 763,3 кв метра, четыре этажа. Площадь участка – 987 кв метров. Здание разрешено использовать под административные нужды.

Начальная цена составляет 10 млн 522 тысячи 240 рублей. Шаг аукциона – 100 тысяч рублей.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в аукционе и само мероприятие запланировано на 10 мая 2018 года.

В настоящее время здание выглядит примерно так:

Фото из Яндекс-карт

Предполагается, что после реставрации здание будет выглядеть так:

Фото с сайта АРПИ

Напомним, ранее АРПИ выставило на аукцион еще два дома-памятника – по ул. Баррикад, 27 и в Деповском переулке, 4.

ТЕПЕРЬ: новости иркутского рынка недвижимости в Telegram

Новости строительного рынка и рынка недвижимости в Иркутской области

Иркутская недвижимость. Каталог

Загрузка...

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске