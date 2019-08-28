|Недвижимость
|28.08.2019
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В Иркутске вместо аварийного здания лингвоцентра лицея №3 планируют построить новое
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Иркутск, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске закрыли здание лингвоцентра лицея №3. Оно признано экспертами аварийным. В будущем объект планируется демонтировать и построить вместо него новый корпус, который сохранит функции учебного центра. Об этом 28 августа на пресс-конференции сообщил начальник образования администрации города Александр Костин.
Ранее пресс-служба иркутской думы распространила пресс-релиз о том, что приказ о закрытии корпуса был издан в августе, фактически за две недели до начала учебного года.
– Из-за закрытия здания придется переносить весь учебный процесс в основной корпус за счет уплотнения кабинетов и увеличения нагрузки. Однако результаты экспертизы показали, что у здания есть проблемы, но оно может эксплуатироваться с постоянным контролем над состоянием. Вместе с тем нет информации о том, когда планируется начать и завершить ремонтные работы, – отмечается в сообщении думы Иркутска.
Александр Костин, однако, эту информацию опроверг. По его словам, в этом корпусе были организованы не постоянные занятия, школьники там занимались иностранным языком, то есть детей в этот корпус выводили только на несколько часов. Теперь эти уроки перенесли в основное здание на улице Тимирязева, а чтобы не перегружать его, было решено сократить приём.
– Обследование здание провели в июне, по заключению экспертов оно признано аварийным. Экспертизу, кстати, заказывает не департамент образования, а сама школа. Это не Костин сказал, что корпус надо закрыть. В начале июня мы выезжали с экспертами-строителями на объект, облазили его целиком, и на крыше были, и в подвале. Они показывали нам всё, говорили, что, чтобы привести здание в нормативное состояние, нужно менять крышу, полностью менять системы отопления, проводку, усиливать фундаменты, есть моменты по водоотведению и отмостке. Легче сегодня экономически убрать это здание и построить новое. Сейчас этот вопрос прорабатывается, – сказал Александр Костин.
Он напомнил, что возмущения возникали и по поводу демонтажа аварийной школы №19. Однако в итоге Иркутск получил большое современное образовательное учреждение.
Средства на проектно-сметную документацию для строительства нового здания корпуса лицея №3 планируется заложить на 2020 год.