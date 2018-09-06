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07.09.2018

В Иркутске вновь ищут площадку для строительства концертного зала Дениса Мацуева

Иркутск, 7.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске объявлен конкурс на лучшее эскизное предложение по определению места строительства универсального концертного зала на 1200 мест.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, к рассмотрению предлагается территория, прилегающая к исторической части города, в границах улиц Рабочая, Баррикад, Красноярская, Пискунова, Советская, Поленова, а также островов Юность и Конный. Конкурсная документация уже размещена на официальном сайте администрации Иркутска. Итоги планируют подвести до конца текущего года, на их основании разработают рекомендации по внесению изменений в градостроительную документацию города.

– Ранее под строительство универсального концертного зала рассматривалась площадка в районе чаеразвесочной фабрики на Цесовской набережной, но по ряду причин, в том числе из-за позиции потенциального инвестора, от этой идеи пришлось отказаться. При этом в областном центре есть несколько площадок для такого объекта. Сегодня мы предлагаем профессиональному сообществу строителей, архитекторов, проектировщиков совместно определить оптимальное место для размещения такого культурного объекта, – отметил главный архитектор Иркутска Сергей Александров.

По условиям проведения конкурса площадка должна располагаться преимущественно на незастроенной территории в зоне доступности основных транспортных артерий. Также необходима возможность подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения. Кроме этого, площадка должна соответствовать требованиям проведения мероприятий городского, областного и международного значений.

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