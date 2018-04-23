В Иркутске закрыли «Сильвер Молл» и «Ice People»

Иркутск, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске закрыли торгово-развлекательные центры «Сильвер Молл» и «Ice People».

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, приставы приостановили их деятельность 23 апреля по решению суда.

Как сообщалось ранее, прокурор Иркутска в интересах неопределенного круга лиц обратился с исковыми заявлениями в суд к собственникам торгово-развлекательных центров «Сильвер Молл» и «Ice People» (собственник ИП Стрекаловская О.Н.). Он потребовал от них устранить нарушения требований пожарной безопасности. Прокурор ходатайствовал о принятии мер по обеспечению иска в виде запрета на осуществление деятельности четырехэтажного и пятиэтажного ТРЦ.

Свердловский районный суд Иркутска приостановил их деятельность до устранения нарушений требований пожарной безопасности.

Сейчас собственники зданий уведомляют арендаторов о приостановлении деятельности центров. Тем из них, у кого есть необходимость в вывозе имущества, предоставлена такая возможность. Вход посетителям воспрещен.

Напомним, ранее судебными приставами приостановлена деятельность ТЦ «Золотой рай» в Черемхово, ТРЦ «Карамель» в Иркутске и ТРЦ «Новая дача» на Байкальском тракте.