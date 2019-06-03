В Иркутске застройщика дома для детей-сирот по суду заставят завершить работу

Иркутск, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), – Прокуратура взяла на контроль строительство многоквартирного дома для лиц из числа детей-сирот в переулке Советский Ленинского района Иркутска: застройщик – ООО «Домострой Профи» – не уложился в срок.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, ранее в ходе проверки были выявлены признаки того, что в предусмотренные контрактами сроки – до 31 декабря 2018 года – застройщик строительство объекта не завершит. В связи с этим директору коммерческой организации было объявлено предостережение о недопустимости нарушения сроков контракта.

В последующем предположение прокуратуры района было подтверждено и установлен факт неисполнения обязательств в предусмотренные контрактами сроки. В адрес руководителя «Домострой Профи» было внесено представление об устранении нарушений требований федерального законодательства – виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

– Также в ходе проверки было установлено, что в нарушение требований федерального законодательства и условий контрактов, несмотря на истечение срока окончания строительства многоквартирного жилого дома, региональное Минимущества не применило к застройщику меры ответственности, – поясняют в прокуратуре. – Кроме того, установлено, что «Домострой Профи» строит объект на основании заключения негосударственной экспертизы проектной документации, что является недопустимым, поскольку противоречит требованиям градостроительного законодательства.

В связи с выявленными нарушениями районная прокуратура внесла в адрес министра имущественных отношений Иркутской области соответствующее представление, которое находится на рассмотрении. В настоящее время в Ленинский районный суд Иркутска направлен иск об обязании застройщика завершить строительство многоквартирного жилого дома и ввести его в эксплуатацию.

– Кроме того, неоднократные обследования дома позволили выявить ряд строительных недостатков и нарушений градостроительного законодательства, в том числе выразившихся в необеспечении надлежащего строительного контроля при возведении указанного социального объекта, а также нарушении требований благоустройства территории «Сада Томсона» при осуществлении земляных работ. В адрес директора коммерческой организации внесено два представления об устранении нарушений требований федерального законодательства, одно из которых рассмотрено и удовлетворено, второе – находится на рассмотрении, – отмечают в региональной прокуратуре.