Иркутск, 19.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске завершилось строительство детского сада на 350 мест на улице Зимняя. Сейчас идет приемка здания и комплектование учреждения. Работы проверил мэр Дмитрий Бердников, сообщает пресс-служба администрации города. Двухэтажное здание детского сада состоит из двух блоков. Учреждение рассчитано на 16 групп дневного пребывания, в том числе и детей в возрасте до трех лет, созданы условия для ребят с ограниченными возможностями здоровья. В каждой групповой ячейке есть игровая комната, спальня, буфет и раздевалка. В самом здании предусмотрены музыкальный и спортивный залы, бассейн, медкабинет и пищеблок. На территории – игровые и спортивная площадки. – Это второй такой крупный проект в нашем городе. Первый подобный детский сад на 350 мест начал свою работу в сентябре этого года в 20-м Советском переулке. Его активно строили чуть больше года. После завершения работ по комплектованию учреждения планируем внедрять здесь технологию игротерапии. Также с ребятишками будут заниматься узкие специалисты – дефектолог, логопед, психолог. Открытие учреждения запланировано на октябрь текущего года, – отметил Дмитрий Бердников. Напомним, в начале этого учебного года в Иркутске заработали восемь новых и капитально отремонтированных социальных объектов. Новая школа № 33 в микрорайоне Лесной открыла свои двери 1 сентября. В тот же день начал функционировать учебный блок гимназии №25 в Солнечном, после капремонта возобновили работу школы №8 и №9, на территории школы №29 открылся спортивный модуль. Кроме этого, заработали новые детские сады на улицах Ярославского, Академика Бурденко и Касаткина. До конца года планируется завершить строительство детского сада на улице Сосновой в микрорайоне Первомайский. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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дмитрий бердников

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