В иркутском микрорайоне Ново-Ленино сносят самовольно построенный магазин

Иркутск, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске сносят объект недвижимости площадью 481,5 кв м по улице Баумана. Нежилое здание имеет статус самовольно построенного, поскольку было возведено при отсутствии правовых оснований для строительства.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, Ленинский районный суд Иркутска по исковому заявлению мэрии обязал собственника снести объект, в котором располагались торговые павильоны, но тот не спешил этого делать.

В настоящее время работы по сносу и уборке территории от строительного мусора проводятся за счет средств администрации Иркутска под контролем судебных приставов. Понесенные расходы должник обязан будет возместить.