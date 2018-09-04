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Недвижимость
04.09.2018

В Иркутском районе по ошибке снесли дом

Иркутский район, 4.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Житель Иркутского района подал в суд за то, что его дом снесли по ошибке. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Известно, что инцидент произошёл при выполнении муниципального контракта по демонтажу аварийных и ветхих домов. Жильё мужчины при этом в перечень таких объектов не входило.

Владелец дома просит взыскать с виновных лиц материальный ущерб. Дело находится в процессе рассмотрения по существу, решение по нему пока не принято.

Кто выступает ответчиком по делу и какова сумма ущерба, в суде пока не комментируют до окончания рассмотрения дела, сообщили Телеинформу в пресс-службе Иркутского районного суда.

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