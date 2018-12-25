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Недвижимость
25.12.2018

В Иркутской области квартирами в этом году обеспечили 259 детей-сирот

Иркутская область, 25.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области жилыми помещениями специализированного жилищного фонда региона в 2018 году обеспечили 259 детей-сирот. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

В Усолье-Сибирском 24 декабря ключи от квартир вручили 60 сиротам, что на 20 человек больше, чем в прошлом году. До конца недели будет предоставлено ещё 267 жилых помещения, в том числе в Зиме, Куйтуне, Усть-Уде. Ещё 240 квартир в Иркутске будут сданы весной 2019 года.

Всего с 2013 по 2017 годы детям-сиротам предоставлено 3 тысячи 180 жилых помещений специализированного жилищного фонда Иркутской области.

Квартиры детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставляются по договорам найма специализированного жилого помещения на пять лет. По истечении данного срока заключаются договоры социального найма, впоследствии дети-сироты могут приватизировать квартиры в собственность. В следующем году из бюджетов разных уровней на приобретение жилья для детей-сирот предполагается направить 710, 4 млн рублей.

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