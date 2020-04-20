В Иркутской области начали строительство трех отделений для пациентов с внебольничной пневмонией

Иркутская область, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Братске, Шелехове и Тайшете приступили к строительству отделений для лечения пациентов с внебольничной пневмонией.

Договоренность о возведении лечебных учреждений была достигнута в конце марта между исполняющим обязанности губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым и российским промышленником и меценатом Олегом Дерипаской, сообщает пресс-служба главы региона.

Здания возводятся на территории Братской городской больницы №5, Тайшетской центральной районной больницы, а также больничного городка Шелехова.

Исполняющие обязанности заместителей председателя правительства региона Валентина Вобликова и Евгений Левченко 20 апреля оценили, как идут работы в Шелехове.

– В Тайшете и Братске уже ведется строительство. В субботу в Шелехове начали готовить площадку – сносить одно из аварийных зданий. Здесь были сложности с выбором земельного участка. Вопрос удалось оперативно решить после вмешательства главы региона Игоря Кобзева. Все разрешения получены. Строительство начнется в ближайшее время, – сказал Евгений Левченко.

Стационары в Братске и Тайшете рассчитаны на 30 коек, в Шелехове – на 60 с возможностью расширения.

– Эти корпуса строятся для того, чтобы разгрузить Иркутскую областную инфекционную больницу, которая сейчас принимает пациентов с коронавирусной инфекцией. В новых отделениях будут созданы все условия для лечения внебольничной пневмонии. Больных будут помещать в одноместные палаты с автономной вентиляцией: нужно соблюдать правила инфекционной безопасности пациентов и медперсонала. Поступая с пневмонией, пациент должен быть максимально изолирован и получать необходимую терапию, – подчеркнула Валентина Вобликова.

Завершат строительство зданий во второй половине июля этого года.